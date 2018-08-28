Pompeiopolis Antik Kenti'nde tarih gün yüzüne çıkarılıyor

Kastamonu Taşköprü Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'nde, bu yılki kazı çalışmaları, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tayyar Gürdal başkanlığında yürütülüyor.

"Orta Karadeniz'in en önemli tarihi kentlerinden biri"

Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden uzmanlarında katıldığı kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Müze Müdürlüğü ve Taşköprü Belediyesi'nin desteğiyle devam ediyor.

Dr. Tayyar Gürdal, Pompeiopolis kentinin, Orta Karadeniz'in en önemli tarihi kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin, bölge açısından büyük önem taşıdığını belirten Gürdal, şunları söyledi:

"Bölgenin ticaret yollarında bulunan kentin 7. yüzyıla kadar oldukça ilgi gördüğünü görüyoruz. Daha sonra cazibesini kaybeden kent yavaş yavaş gerilemeye başlıyor. Kente dair tüm kalıntıları ortaya çıkarmak adına elimizden geleni yapıyoruz."

"Kent ne yazık ki bugüne kadar çok az korunabilmiş"

Antik kentteki çalışmaların 11 yıldır sürdüğünü anlatan Tayyar Gürdal, "Ben 2 yıldır kazılara katılıyorum. Bu süreçte bölgeyi tanıma fırsatı buldum. Bugüne kadar daha çok bilimsel bilgiyi çıkarmaya yönelik çalışmalar yapılmış" dedi.

Gürdal, kentin çok az korunabildiğine dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

"Pompeiopolis Antik Kenti, Paflagonya bölgesinin başkenti olmasının yanında, yayılım alanlarına baktığımızda döneminin Anadolu'daki en büyük kentlerinden biri. Kent ne yazık ki bugüne kadar çok az korunabilmiş. Öncelikle elimizde kalan yapıların onarım ve korunmasına yönelik çalışmalar yapacağız. Daha sonra ziyaretçilerin gezebileceği bir yer haline getirmek istiyoruz. Yeni dönem kazılarının farkı bu olacak."

Kazılar iki alanda yoğunlaşacak

Dr. Tayyar Gürdal, alanda iki yapının öne çıktığını belirtti, "Bu amaçla bu iki alanda kazıları yoğunlaştırma kararı aldık. Bunlardan biri Roma villası, ikincisi ise kentteki tiyatro alanı. İki alanda önemli kalıntılar ortaya çıkarıldı" dedi.

Bölgeyi gezilebilir hale getirmek istediklerini vurgulayan Gürdal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek yıl kazıları büyük oranda tamamlamayı düşünüyoruz. İki alandaki kazıları tamamlayıp sunum projelerini hazırlayacağız. Pompeiopolis Antik Kenti'ni gezilebilir hale getirmek istiyoruz."

Dr. Tayyar Gürdal, 50 kişinin katıldığı kazı çalışmalarının bu yılki bölümünün ay sonunda tamamlanacağını da söyledi.

Kaynak: AA