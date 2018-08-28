Antalya 19. Uluslararası Piyano Festivali başlıyor

Turizmin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerle de adından söz ettiren Antalya, 19. Uluslararası Piyano Festivali ile dünyaca ünlü piyanistleri sanatseverler ile buluşturacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Piyano Festivali'nde, yerli ve yabancı 285 müzisyen sahneye çıkacak.

Dünyaca ünlü birçok sanatçı yer alacak

Sanat yönetmenliğini şef Gürer Aykal'ın yapacağı festival, 1 Eylül Cumartesi günü İspanya'nın önemli Flamenko sanatçılarından Laura De Los Angeles'in vereceği konser ile başlayacak. Vokal performansını, piyano ve dans gösterisiyle ile zenginleştiren sanatçı, festival kapsamında ilk kez Türkiye'de sahne alacak.

Festivalin kapanışında ise 9 Eylül Pazar günü Tunuslu etnik caz üstadı Dhafer Youssef konser verecek. Sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı müziğini kendine özgü bir üslupla yorumlayan sanatçı, Diwan of Beauty and Odd albümünü müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Festivalde dünyada kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Ivan Melon Lewis, yine dünyaca ünlü besteci piyanist Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası film müzikleri konseri ile müzikseverlerle buluşacak.

"Gelecek nesillere en güzel şekilde taşımak istiyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 2001 yılında başlayan ve kendi döneminde uluslararası boyut kazanan festivalin her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaştığını belirterek, her yıl birbirinden değerli dünyaca ünlü sanatçıları Antalya'da ağırladıklarını söyledi.

Böylesine uluslararası bir sanatsal etkinliğin turizm kenti Antalya'nın yurt dışındaki tanıtımına katkı sağladığını anlatan Türel, şöyle devam etti:

"Antalya, 19 yıldır böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyor, artık bebeklik, çocukluk hatta gençlik dönemi bitti, olgunluk dönemine geliyor. Bu tür festivalleri çok önemsiyoruz, gelecek nesillere en güzel şekilde taşımak istiyoruz."

Genç Yetenekler Piyano Yarışması düzenleniyor

Gençlerin kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarını artırmak istediklerini söyleyen Türel, bu doğrultuda bu yıl ilk defa Genç Yetenekler Piyano Yarışması düzenlediklerini belirtti. Türel, yarışmanın 2 gün süreceğini ve kazananların ilk kez solist olarak 4 Eylül Salı günü Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın Gürer Aykal şefliğinde vereceği konserde sahne alacağını söyledi.

Genç yetenekleri desteklemek, sanata ilgilerini artırmak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini anlatan Türel, "Bu etkinliğe Antalya dışından da katılım olacak. Burada genç yeteneklerin dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştığını gören izleyici gençlerimiz de aynı heyecanı yaşamak için piyanoya sarılacaklardır" diye konuştu.

"Geniş kitlelere yayılmasını amaçladık"

Türel, festival kapsamında her yıl gerçekleştirilen Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali için bu yıl Kenan Tatlıcı'nın piyanosuyla 5 Eylül Çarşamba günü sahneye çıkacağını anlattı.

Bu yıl festivalin bazı etkinliklerini salon dışına çıkaracaklarını bildiren Türel, Kübalı Ivan Melon Lewis'in, Antalya’nın yenilenen yüzü Sahil Antalya Yaşam Parkı Konyaaltı Sahili'nde müzikseverlerle buluşacağını söyledi.

Yabancı turistlerin de katılımını sağlamak adına festivalin tarihini öne çektiklerini anımsatan Menderes Türel, deniz, kum, sahil, doğa ve tarihi dokuların yanı sıra kültürel etkinlikler için de turist çekmek istediklerini, festivali güçlendirerek etkinliklerin daha geniş kitlelere yayılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA