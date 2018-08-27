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Ücretsiz dağıtılan bir ton dondurma 1 saatte tükendi

Bursa'da "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında bir ton "Maraş dondurması" ücretsiz dağıtıldı.

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Ücretsiz dağıtılan bir ton dondurma 1 saatte tükendi

Bursa Osmangazi Belediyesinin destek verdiği organizasyonda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bir ton "Maraş dondurması", tır ve kamyonetlerle Kent Meydanı'na götürüldü.

1 ton dondurma 1 saatte tükendi

Kurulan platformda Osmangazi Belediye Başkan Vekili Erkan Albayrak'ın kestiği ilk diliminin ardından külahlarla kent sakinlerine ücretsiz dondurma dağıtıldı.

Uzun kuyruk oluşan etkinlikte bir ton dondurma bir saatte tükendi.

"Festivalin amacı; Maraş dondurmasını daha popüler, bilinir hale getirmek"

Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk, etkinliği Bursa'da gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Bu yıl ikincisini düzenledikleri organizasyonu büyüterek devam ettireceklerini belirten Yumruk, "Festivalin amacı marka değeri yüksek bir ürün olan Maraş dondurmasını vitrine koymak ve daha popüler, bilinir hale getirmek." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: bursa, 2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür S, dondurma, Maraş dondurması
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