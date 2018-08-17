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Çankırı'da 15 türde 140 parça fosile ulaşıldı

Çankırı'da bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında 8,5 milyon yıllık olduğu bilinen tam gergedan kafatasının da bulunduğu 15 türde 140 fosile ulaşıldı.

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Çankırıda 15 türde 140 parça fosile ulaşıldı

Çankırı'da "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında, aralarında gergedan kafatası da dahil 140 fosil bulundu.

1997 yılından bu yana süren kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında devam ediyor.

Bugüne kadar milyonlarca yıllık bir çok kalıntıya ulaşılan kazılarda, bu yıl 15 türde yaklaşık 140 parça fosile ulaşıldı. Bunlardan ön önemlisini ise gergedana ait tam kafatası oluşturuyor.

Prof. Dr. Erol, 20 yıldır Çorak Yerler'de kazı çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Sezon çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirten Erol, "Bu seneki çalışmalarımızda gergedana ait tam bir kafatası iskeleti bulduk. Hitit, Mehmet Akif Ersoy ve Ankara Üniversitesi'nden gelen hocalarım kafatasını çıkarmaya çalışıyor" dedi.

Kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede gergedanların bulunmasının arazinin sulak bir alan olduğunu ispatladığını belirten Erol, "Şu ana kadar bu bölgeden gergedanlara ait 3 farklı türü elde ettik. Bölgeden gergedanlara ait 500'e yakın kafatası çıkarıldı. Şimdi de iri gergedanlara ait bir gergedanın kafatası çıkarılmak üzere" diye konuştu.

Bölgeden çıkarılan hayvan türlerinin morfolojik özelliklerine bakılarak fosillerin 8,5 milyon yıla kadar gittiğini gördüklerini söyleyen Erol, şunları söyledi:

"Gergedanlar en fazla bulunan fosillerdir. Daha önce bu gergedanların atası konumunda olan, çok iri bir hayvana ait parçalar bulduk. Bu yaz hava koşullarının iyi geçmemesi nedeniyle az çalışabildik. Bu kazı sezonunda 140 civarında numaralı fosil çıkardık. Bu fosiller içinde zürafa, atlar, küçük koyun, keçi türü hayvan fosilleri, yaban domuzlarına ait buluntularımız var. Bunlar bilimsel yayınlara hazırlanmayı bekliyor."

Prof. Dr. Erol, kazılarda bugüne kadar 5 bin civarında fosil elde edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: omurga, kazı, kafatası, gergedan, fosil
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