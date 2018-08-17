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Cezayir'de bulunan 3 milyon yıllık fil fosili sergilendi

Cezayir'de arkeolojik kazılarda bulunan 3 milyon yıllık nesli tükenmiş bir fil türüne ait kemik parçaları kamuoyuna tanıtıldı.

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Cezayirde bulunan 3 milyon yıllık fil fosili sergilendi

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, nesli tükenmiş bir fil türü olan Stegodon'a ait kemik parçalarıyla ilgili Cezayir Tarih Öncesi Araştırma Merkezi'nde Kültür Bakanı İzzeddin Mihubi'nin de katılımıyla düzenlenen programda bilgi verildi.

Cezayir Tarih Öncesi Araştırma Merkezi'nde, araştırmacı Muhammed Sahnuni ile yabancı uzmanların yaptığı kazılar sonucu ulaşılan kemik parçalarının Cezayir ve Kuzey Afrika'da bulunan en eski hayvan kalıntısı olduğu belirtiliyor.

Araştırmacı Rizika Şeli, programda, kemik parçalarına farklı disiplinlerden pek çok uzmanın ortak çalışması sonucu ulaşıldığını ve söz konusu keşfin, bu türün Kuzey Afrika'daki gelişiminin anlaşılması için önemli olduğunu söyledi.

Cezayir'de bilim insanları 31 Temmuz'da Setif iline bağlı Ayn el-Hınneş bölgesinde yapılan kazılarda söz konusu fil türüne ait kemik parçaları bulmuştu.

Kaynak: AA, APS

Etiketler: fosil, fil, cezayir
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