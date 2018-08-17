Boğaziçi Film Festivali'ne başvuru süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma kategorisine yapılacak uzun ve kısa metraj filmler için, daha önce 17 Ağustos olarak açıklanan son başvuru tarihi 27 Ağustos olarak değiştirildi.

Festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" seçilen esere 100 bin lira para ödülü verilecek. "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu" , "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Kurgu" dallarında da ödüller sahiplerini bulacak.

2017 ve 2018 yapımı filmler başvuru yapabilecek

Uzun ve kısa metraj film yarışmasına 2017 ve 2018 yapımı filmlerin başvurusu yapılabilecek.

Türkiye sinemasına yapım desteği sunan Bosphorus Film Lab için de yapım ya da fikir sürecindeki film projeleri katılabilecek.

TRT'nin kurumsal iş ortağı olduğu Bosphorus Film Lab bölümünde ise "Pitching" kategorisinde yarışan bir proje "TRT Ortak Yapım Ödülü"ne layık görülecek.

"Work in Progress" kategorisinden bir proje ise 25 bin lira değerindeki "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü"nü kazanacak.

Festivalde, dünya sineması seçkisi

Bu bölümde "En İyi Ulusal Kısa Film" ve "En İyi Kısa Belgesel Film" 10 bin lira para ödülü alırken, yarışmaya seçilen kısa filmlerin tamamı 25 bin lira değerindeki "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü" için de yarışabilecek.

Festival kapsamında ayrıca, "Dünya Sineması Seçkisi", "Kısa Film ve Animasyon Seçkileri", özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve sergiler sinemaseverlerle buluşacak.

Yarışma yönetmeliklerine ve başvuru şekline "www.bogazicifilmfestivali.com" üzerinden ulaşılabilirken, başvurular "Eventival" adlı site üzerinden online olarak kabul edecek.

Başvuruların 27 Ağustos saat 18.00'e kadar web sayfasından devam edeceği 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, 26 Ekim-3 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA