Nadir Eserler Kütüphanesinde 50 binin üzerinde eser ve el yazması bulunuyor. Eserler, sıcaklık ve nem değerleri ayarlanmış oda ve depolarda muhafaza ediliyor.

10 aşamalı bakım ve onarım sürecinden geçiyor

Bu eserler, raflarda yerlerini almadan önce 10 aşamalı bakım ve onarım sürecinden geçiyor.

Şifahane 8 bölümden oluşuyor. O alanlardan biri de düşük sıcaklık ünitesi. Burada eserler 24 saat boyunca -40 derecede bekletilerek böceklerden ve olası zararlılardan arındırılıyor.

Düşük sıcaklık ünitesinden çıkarılan eserler 24 saat daha karantinada bekletiliyor. Daha sonra kuru temizleme odasına alınıyor. Belgeleme ve fotoğraflama işlemlerinin ardından eserlerin yıpranma durumları değerlendiriliyor.

İhtiyacı olan eserlere özel kimyasallar uygulanıyor

İhtiyacı olan eserlere laboratuvarlarda hazırlanan özel kimyasallar uygulanıyor.

Bazı eserler ise sulu işlem alanına alınıyor. Böylece restorasyon aşaması aslına uygun olarak büyük bir özen ve özveri ile tamamlanıyor.

Eserler özel kutularda saklanıyor

Bakım ve onarım çalışmaları sona eren eserler asitsiz kutulara özenle yerleştirilerek nadir eserler bölümünde yerini alıyor.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Mert Karacan