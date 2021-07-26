"Dünyanın 8'nci harikası" olarak anılan, 3,4 milyon yıl önce oluşmuş Ballıca Mağarası, keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyor.

Ender rastlanan soğan sarkıtları ve mağara içi oluşumlarıyla dikkat çeken mağarada kristalleşmiş kireç taşlarından oluşan 8 salon bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Gezilebilen kısmı 680 metre uzunluğunda ve 95 metre yüksekliğinde olan Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve görkemli mağaraları arasında gösteriliyor.

Ortalama sıcaklığı 18 derece, nem oranı yüzde 54 olan mağaranın bol oksijenli havası nefes almayı kolaylaştırıyor.

Bayramda ziyaretçi sayısı arttı

Turistlerin yanı sıra rahatlamak isteyen astım hastalarının da ziyaret ettiği mağarayı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 21 bin 200 kişi gezdi.

Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için çalışmalar ise devam ediyor.