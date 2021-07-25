Bir asırlık ömrünü tarihe adayan, Osmanlı tarihini tüm dünyaya tanıtan "Tarihçilerin Kutbu" Halil İnalcık'ın vefatının üzerinden 5 yıl geçti.

1916 yılında İstanbul'da doğduğunda henüz Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu.

Liseden mezun olduğu yıl Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kuruldu. Fakültenin ilk 40 öğrencisinden biri de Halil İnalcık'tı.

1947'de Türk Tarih Kurumu üyesi olan İnalcık, 1949'da İngiltere'ye gitti. Yaklaşık 2 yıl arşivlerde çalışmalar yapan İnalcık, kariyerinde önemli bir yeri olan Paul Wittek ile de Londra'da tanıştı. 1952 yılında profesör oldu.

İstanbul'un fethinin 500'üncü yılı yaklaşıyordu. İnalcık, fetih üzerine Fatih üzerinde yoğunlaştı. Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar kitabını yayımladı.

ABD'deki 5 ayrı üniversiteden teklif aldı

1970'li yıllarda emekli olan İnalcık, tam da o günlerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 5 ayrı üniversiteden teklif aldı. Böylece hayatında yaklaşık 20 yıl süren yeni bir dönem başladı.

Bu dönemde yetiştirdiği yüzlerce öğrenciye Osmanlı tarihini öğretti.

5 dil bilen İnalcık, kendisi gibi Osmanlı tarihini çalışmak isteyenlere de tavsiyelerde bulundu. İnalcık, "Avrupa arşivlerinde çalışsınlar, dilleri öğrensinler. Yabancı dil çok mühim. Osmanlı tarihi yapmak istiyorsanız ciddi olarak kaynakları kullanarak üç Avrupa dili, iki şark Farsça ve Arapçayı mutlaka öğrenmelisiniz." dedi.

Ömrünün sonuna kadar hep çalışmaya, üretmeye devam eden İnalcık, 66 kitap, 500'ün üzerinde makale yazdı.

İnalcık, 25 Temmuz 2016'da vefat ettiğinde 100 yaşındaydı.