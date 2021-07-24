Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi öğrencilerini bekliyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin özel yetenek sınavları için başvurular 5-13 Ağustos arasında yapılabilecek.
Müziğe dair her şey, görsel sanatlar eğitimi ve dahası...
Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor.
Tematik üniversiteye giriş için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) barajın geçilmesi gerekiyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sınav başvuruları 5-13 Ağustos arasında
Özel yetenekle öğrenci alacak üniversiteye giriş için sınav başvuruları, 5-13 Ağustos arasında yapılabilecek.
Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik düzeyinde de öğrenci kabul ediyor.
Üniversite, farklı mimarisi ve imkanlarıyla dikkati çekiyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
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