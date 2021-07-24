Yönetmen Derviş Zaim'in TRT ortak yapımı olan "Flaşbellek" filmi, bir festivalden daha ödülle döndü.

Film, 27. Uluslararası Sedona Film Festivali'ne katıldı. "Yönetmenlerin Seçimi" kategorisinde "En İyi Uluslararası Film" ödülüne layık görüldü.

ABD'nin Arizona eyaletinde düzenlenen festival, ülkenin prestijli organizasyonları arasında.

"Flaşbellek", 2019'da Gaziantep ve Konya'da çekildi.

"Dünyada da Türk sinemasına yönelik ciddi bir ilgi var"

Derviş Zaim, filmin yapım sürecini ve başarısını TRT Haber'de anlattı.

"Ortak bir ruh yaratabildik ekip olarak. Çok çalıştık, insan çalışırsa, sorumluluğunu, görevini yerine getirirse oluyor ben buna inanıyorum. Ekip, hiç kolay olmayan bir işin altından kalktı. Görev yapan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Suriye savaşı bizi çok etkiledi. Türkiye sinemasında bununla ilgili bir iş yapılması gerektiğini düşünüyordum. Flaşbellek sadece göç ile ilgilenmiyor, geniş yelpazede birçok konuyu ele alan bir film oldu. Dünyada da Türk sinemasına yönelik ciddi bir ilgi var."

TRT ortak yapımı, Derviş Zaim imzalı Flaşbellek filmi ABD’de en iyi uluslararası film ödülü aldı. Suriye’den Türkiye’ye uzanan bir yolculukla gelen dönüşüm hikayesini anlatan filmin yönetmeni Derviş Zaim, filmin yapım sürecini ve başarısını @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/NNJDeZbYlI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 24, 2021

Filmin konusu

Suriye'de bir saldırı sonucu konuşma yeteneğini kaybeden Ahmet'in hayatı, gördüklerini kayıt altına almasıyla değişir. Elindekileri tüm dünyanın görmesini isteyen genç adamın, ailesi ve idealleri arasında bir karar vermesi gerekir.

Yönetmen Derviş Zaim, filmle ilgili bir röportajında, hazırlık sürecini anlatmış,

Suriye'den kaçan birçok sığınmacının hikayesini dinlediğini, evlerine konuk olduğunu aktarmıştı.

Film 2022'de gösterimde

Film daha önce de Fransa'da Cinemed Montpellier Film Festivali "Genç Jüri Ödülü"nü kazandı.

"Flaşbellek"in, festival süreçlerini tamamladıktan sonra 2022'de seyirci ile buluşması planlanıyor.