İngiltere’de Dünya Miras Listesi'nde çıkan tarihi yerler tartışması yapılırken bir uyarı da Stonehenge için geldi.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İngiliz hükümeti’ne, bölgede planlandığı gibi 1,7 milyar sterlinlik bir karayolu tünelinin devam etmesi halinde Wiltshire’ın değerli eserlerinin dünya mirası statüsünden çıkarılıp "tehlike altındaki" listeye ekleneceği uyarısı yaptı.

BM yakın zamanda İngiltere’nin Liverpool kentini, yeni inşa edilen binaların Victoria rıhtımlarının cazibesine zarar verdiği gerekçesiyle Dünya Mirası Listesi'nden çıkarmıştı.

Ulaştırma Bakanı tünelde ısrarlı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, UNESCO'nun bölgenin tarihi değeri üzerinde “olumsuz etki” yaratacağına dair uyarılarına rağmen, kasım ayında plana yeşil ışık yakmıştı.

Yüksek mahkemenin, yapılacak adli incelemenin ardından projenin devam edip etmeyeceğine haftalar içinde karar vermesi bekleniyor.

İngiltere'de başka yerler de inceleniyor

BM ajansından daha fazla incelemeye tabi tutulması beklenen diğer yerler arasında Stonehenge’in yanı sıra, Edinburgh’un yeni ve eski şehirleri, Londra Kulesi ve Cornwall’ın tarihi maden bölgesi yer alıyor.

Mirasın korunmasında fon problemi

İngiltere'nin taraf olduğu UNESCO'nun Dünya Mirası Sözleşmesi, hükümetleri kültürel varlıklarına fon sağlamak için ulusal vakıflar kurmaya teşvik ediyor, ancak İngiltere'de böyle bir kurum yok.

Bunun yerine, dünya mirası alanlarının çoğu maddi sıkıntı çeken yerel yetkililer tarafından yönetiliyor.