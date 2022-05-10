Yayın hayatına 8 Mayıs 1942'de, kapalı devre yayınlarla başladı. Kısa sürede üniversite gençliğinin ve Ankara'nın en sevilen radyoları arasına girmeyi başardı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Yayıncılığında 40. yılını kutladı. Kutlamaya Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar da katıldı. Radyo İLEF'in ilgiyle dinlendiğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, şu ifadelere yer verdi:

"Radyo İLEF'in dinlendiğine dair arkadaşlar bana bir yorum yaptılar ilk rektörlüğüm dönemimde bana çok inandırıcı gelmedi. Bir Özbekistan resepsiyonuna gittiğim zaman beni Özbekistan büyükelçisiyle bir arkadaşım tanıştırmaya başladığı zaman büyükelçi bana sarıldı bu benim rektörüm dedi. Ben dedi her sabah radyo İLEF’le güne başlıyorum."

40 ayrı dilde müzik yayını yapılıyor

Ankara Üniversitesi bünyesinde yayın yapan Radyo İLEF'in 120'den fazla ülkede dinleyicisi bulunuyor.

Arşivinde 16 binden fazla parça bulunduran radyoda, 40 ayrı dilde müzik yayını yapılıyor. İnternet üzerinden dinlenilen Radyo İLEF, dinleyici sayısını her geçen gün artırıyor.