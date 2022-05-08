Bu kapı, Meclis'in binbir emekle oluşturulan kütüphanesine açılıyor. İçeride ziyaretçileri birbirinden önemli eserler karşılıyor.

Kütüphanede 341 bin cilt kitap bulunuyor. Yaklaşık 100 bin gazete ver dergi kütüphanenin arşivinde yer alıyor. 77 bin elektronik yayın da kütüphanenin arşivinde.

Esir düşen askerlerin gazetesi

Vaveyla'nın Türkçe anlamı çığlık. Birinci dünya savaşı yıllarında esir düşerek Sibirya'daki kampta tutulan Türk askerleri tarafından el yazısı ile çıkarılmış Türkçe gazete. Başlığın altında "haftalık her şeyden bahis, ciddi, mizahi mecmuadır" ibaresi yer alıyor.

El yazması birçok eserin yer aldığı Meclis kütüphanesinden; milletvekilleri ile parlamento çalışanları ve gazeteciler yararlanabiliyor. Araştırmacılar da özel izinle istedikleri kitapları alabiliyor.

Yılda 20 bin ödünç kitap

Meclis Kütüphanesi'nde ödünç alma sistemi kesintisiz işliyor. Yılda ortalama 20 bin kitap okuyucuların hizmetine sunuluyor.

Birbirinden değerli bu eserlerin korunması içinde özel sitemler kullanılıyor. Kitaplar kapalı raf sistemlerinde, yıpranmaların önüne geçmek için uygun sıcaklık ve nem koşullarında korunuyor.

Haber: Süleyman Yaşar

Kamera: Aykut Çevik