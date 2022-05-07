Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bir kadının 4 yıl önce sırf eski görünümünü beğendiği için aldığı heykelin sanat eseri olduğu anlaşıldı.



2018'de 35 dolara aldığı heykeli incelemeye götüren Laura Young sürprizle karşılaştı.



Heykel, 2 bin yıllık bir Roma büstüydü.



Young eseri, açıklanmayan bir meblağa, Teksas'taki San Antonio Sanat Müzesine sattı.



İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolduğu açıklanan büst, Almanya'ya iade edilecek.