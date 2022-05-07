Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
35 dolara aldı Roma büstü çıktı
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadının 35 dolara aldığı heykel 2 bin yıllık paha biçilemez bir Roma büstü çıktı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ortadan kaybolduğu açıklanan büst, Almanya'ya iade edilecek.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bir kadının 4 yıl önce sırf eski görünümünü beğendiği için aldığı heykelin sanat eseri olduğu anlaşıldı.
2018'de 35 dolara aldığı heykeli incelemeye götüren Laura Young sürprizle karşılaştı.
Heykel, 2 bin yıllık bir Roma büstüydü.
Young eseri, açıklanmayan bir meblağa, Teksas'taki San Antonio Sanat Müzesine sattı.
İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolduğu açıklanan büst, Almanya'ya iade edilecek.
Etiketler: 2.Dünya Savaşı ABD Almanya Roma Dönemi
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