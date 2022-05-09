İtalya Kültür Bakanı Dairo Franceschini, Cabras'taki arkeolojik alanda yapılan çalışmalarda bulunan heykeller için "olağanüstü keşif" ifadesini kullandı.

Heykellerin 1970'lerden bu yana bulunan diğer heykel ve mezarlarla birlikte dönemin Akdeniz kültürüne dair yeni ipuçları sunması bekleniyor.

[Fotoğraf: AFP]

İki heykelin, çıplak gövde tasvirleri ve vücutlarını saran kalkanları nedeniyle boksör heykelleri olduğu aktarıldı. Bakanlık, söz konusu buluntuların, 2014 yılında o noktaya yakın bir yerde keşfedilen diğer iki heykele benzediğine dikkat çekti.

[Fotoğraf: AFP]

Arkeolojik sitede ilk keşifler 1974 yılında bölgedeki çiftçiler tarafından yapılmıştı.