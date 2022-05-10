"Shot Sage Blue Marilyn'' Pop art sanat akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy Warhol tarafından, Marilyn Monroe'nun ölümünden iki yıl sonra, 1963 yılında yapıldı.

Sanatçi tabloyu yaparken, Monroe'nun 1953 yılında "Niagara" filminin tanıtımı için çektirdiği bir fotoğrafı esas aldı.

Portre, New York'ta Christie's müzayede evinde açık artırmaya sunuldu. Eser 170 milyon dolardan alıcı buldu. Vergiler ve masraflarla birlikte alıcıya maliyeti 195 milyon dolara çıktı.

Portre "20'nci yüzyılda yapılan eserler" arasında en yüksek fiyata alıcı bulan Amerikan eseri oldu. Müzayede yoluyla satılan eserler arasında da "tüm zamanların en pahalı ikinci eseri" olarak kayda geçti.



Tüm zamanların ikinci en pahalı sanat eseri

Alıcının, sanat galerileri zinciri sahibi Larry Gagosian olduğu duyuruldu.

Dünyanın en pahalı eseri, halen Rönesans döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği "Salvator Mundi" adlı tablosu. Tablonun son satış değeri 450 milyon dolar olmuştu.