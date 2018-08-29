Amasya'da eski savaş aleti topuz, kebap sunumunda kullanılıyor

Amasya Merzifon'da tarihi bedestende faaliyet gösteren restoranda, özel olarak yaptırılan ve eskiden savaş aleti olarak kullanılan topuz üzerinde kebap servisi yapılıyor.

Eskiden bir savaş aleti olan topuz, Merzifon'da tarihi bedestende faaliyet gösteren bir restoranda 10 yıldır yemek sunumunda kullanılıyor.

Ocakta 500 dereceye kadar ısıtılan topuzun ısısı, ardından yağ ile 250 dereceye kadar düşürülüyor. Topuz, daha sonra zincirle özel olarak hazırlanan tepsideki askıya asılıyor.

Topuzun sivri çıkıntılarına daha önce az pişirilmiş et çeşitleri dizildikten sonra sebze ve soslar ilave edilen "topuz kebabı", iç pilavı eşliğinde müşterilere sunuluyor.

"45 dakika sıcaklığını muhafaza ediyor"

Bedesten Osmanlı Mutfağı şefi Şadi Çetin, Osmanlı yemek kültürünün yansıtıldığı restoranda müşterilerin beğenisine sunulan "topuz kebabı"nın önemli yer tuttuğunu söyledi.

Topuz kebabın müşterilere farklı bir lezzet sunma düşüncesinden çıktığını anlatan Çetin, "İçinde bulunduğumuz mekan bir Osmanlı bedesteni. Biz de bu mekana uyumlu olması amacıyla Osmanlı yemekleri yaptık. Eski savaş aletlerini de günümüzde yemek sunumunda kullandık. Topuz kebabımız 5 çeşit etten oluşuyor. Etlerimiz topuzun üzerinde masaya geldiğinde 45 dakika sıcaklığını muhafaza ediyor ve müşterilerimiz sıcak sıcak kebaplarını yiyor" dedi.

"Topuzumuzu yağ ile soğutuyoruz"

Savaş aletini kebap sunumunda kullanmak için özel topuzlar ve bunlar için tabaklar yaptırdıklarını söyleyen Çetin, sözlerini şöyle konuştu:

"Topuz kebabımız görsel bir ürün olmasının yanında lezzetli de. Kebabımızın yanında çeşitli soslarımızı ve iç pilavımızı müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Topuzumuzu yağ ile soğutuyoruz. Bunun sebebi de nasıl Fatih Sultan Mehmet toplarını yağ ile soğuttuysa biz de ondan esinlenerek böyle bir teknik bulduk."

"Savaş aletini kebaba dönüştürdük"

Çetin, müşterilerin bir savaş aletinin kebap sunumunda kullanıldığını görünce şaşırdığını belirterek, "Biz de diyoruz ki savaş istemiyoruz, barış istiyoruz. O yüzden savaş aletini kebaba dönüştürdük. Müşterilerimiz kebabımıza çok ilgi gösteriyor. Görsel olarak da lezzet olarak da farklı geliyor. Sadece topuz kebabı yemek için Merzifon'a gelen misafirlerimiz var" dedi.

Müşterilerden Hanife Coşgun da, "Hem tadı hem görünüşüyle çok değişik bir kebap olmuş. İlk gördüğümüz an çok şaşırdık savaş aletinin kebap olarak sunulmasına ama çok hoşumuza gitti. Bayburt ve Trabzon'dan misafirlerimiz geldi, onlara topuz kebabını tattırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA