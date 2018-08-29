Viyana Hayvanat Bahçesi'nin sanatçı pandası "Yang Yang"

Avusturya'da bulunan Viyana Hayvanat Bahçesi'nin ressam pandası Yang Yang, küçük bir çocuğun resimlerini anımsatan eserlere imza atıyor.

Resim yapmak için fırça kullanmayı öğrenen 18 yaşındaki dev panda, misafirlerini resimleriyle karşılıyor.

ABD'de de fırçayla tabloları boyayan bir panda olduğunu söyleyen Zoolog Eveline Dungl, "Tarzı diğer pandalarla karşılaştırıldığında benzersiz ve etkileyici" dedi.

Yang Yang'ın bambu boya fırçası kullanarak yaptığı çalışmaların her biri 560 dolara satılıyor. Satılan her resim için alıcıya "özgünlük sertifikası" veriliyor.

Ayrıca Hayvanat bahçesi, Yang Yang'ın eserlerinden elde ettiği gelirle resimli bir kitap hazırlamayı planlıyor.

Kaynak: Reuters