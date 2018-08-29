Anıtkabir'in hediyelik eşyaları Yozgat'ta üretiliyor

Yozgat Aydıncık'ta iş sahibi olmayan vatandaşlara meslek edindirmek için yaklaşık 4 yıl önce plastik sanatlar kalıpçılık kursu açıldı. Kursu başarıyla tamamlayan 20 kursiyer, daha sonra belediye bünyesindeki atölyede istihdam edildi.

Atatürk heykeli, Aslanlı Yol, nöbet tutan asker maket ve magnetleri

Kursiyerler, Anıtkabir'de ziyaretçilere sunulan Atatürk heykeli, Aslanlı Yol ve nöbet tutan asker gibi çeşitli maket ve magnetleri yapıyor.

Aydıncık Sanat Atölyesi'nin sorumlusu heykeltıraş Erol Gürgen, 4 yıl önce belediye ve İş-Kur'un desteği ile istihdam sağlamak ve kent merkezlerine göçü azaltmak amacıyla kurs düzenlediklerini anlattı.

Kursta eğitimini tamamlayan kursiyerlerin bugüne dek Türkiye'nin birçok kurum ve kuruluşlarına plaketler ve ödül tasarımları yaptığını belirten Erol Gürgen, "Park bahçe tasarımları, kent mobilyaları üretmeye başladık. Anıtkabir’in birçok hediyelik eşyası yine Aydıncık sanat atölyesinde üretilmektedir" dedi.

"Türkiye’de ilk milli irade anıtı Aydıncık Sanat Atölyesi'nde üretilmiştir"

Anıtkabir yönetimi tarafından yılda bir kez kuruldan geçirilerek hediyelik eşyaların seçildiğini söyleyen Erol Gürgen, şu bilgileri verdi:

"Kurul bu yıl Aydıncık Sanat Atölyesi'nde tasarlanan hediyelik eşyalara onay vermiştir. Anıtkabir'in döküm konusundaki üretimleri Aydıncık Sanat Atölyesi'nde yapılmaktadır. Anıtkabir'e özgü hediyelik eşyalar içerisinde nöbetçi asker, nöbet değişimi, Anıtkabir maketleri, Aslanlı Yol, magnetler, Atatürk heykelcikleri bulunuyor. Bunun dışında birçok vizyon 2023 ödülleri, TRT müzik ödülleri, uluslararası ödüller, Belediye Başkanları Birliği ödülleri, Ulaştırma Bakanlığı ödüllerinin tasarım ve üretimi burada yapılmaktadır. Türkiye’de ilk milli irade anıtı Aydıncık Sanat Atölyesi'nde üretilmiştir."

Kaynak: AA