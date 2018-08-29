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Binlerce insan İspanya'nın "La Tomatina" festivalinde bir araya geldi

İspanya'da her yıl düzenlenen ve bu yıl 22 bin kişiyi bir araya getiren "La Tomatina" festivalinde, 145 ton domates kullanıldı.

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Binlerce insan İspanyanın &quot;La Tomatina&quot; festivalinde bir araya geldi

"La Tomatina", İspanya Valencia'ya birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Bunol'da her sene düzenlenen bir festival.

Bunol küçük bir kasaba olsa da, dünyadaki en ünlü festivallerden "domates savaşı"na katılanların sayısı her sene 20 bini aşıyor.

Kasaba sakinleri için ise, festival tahmin edildiği kadar eğlenceli değil. Vatandaşlar, evlerini ve dükkanlarını domatesten korumak için ahşap paneller ve plastik levhalarla kapatıyor.

6 kamyon domates kullanıldı

Bugün saat 11.00'da başlayan festival için domates dolu 6 kamyon hazırlandı. Festivalde toplam 145 ton domates kullanıldı.

Bu yıl 22 bin kişiyi bir araya getiren festivalde, her katılımcıya ortalama 70 domates verildi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Valencia, la tomatina, İspanya, domates festivali, bunol
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