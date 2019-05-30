Gök Medrese, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırıldı. Adını üzerindeki gök mavisi renkteki çinilerden alıyor.

''Mavi Medrese'' olarak da anılan 748 yıllık medresenin ayakta kalabilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğünün başlattığı kapsamlı restorasyonun büyük kısmı bitirildi.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini söyleyen Karaca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sivas'ı ziyaretleri sonucunda buranın halkın ziyaretine açılması noktasında Genel Müdürlüğümüzün talimatı oldu" dedi.

"Farklı bir müze algısı ve anlayışıyla hazırlanıyor"

Müze konseptinde olan Gök Medrese'nin 12.00-15.00 saatlerinde vatandaşların ziyaretine açıldığını anlatan Karaca, şöyle konuştu:

"Burayı ziyarete açtık ancak ufak tefek rötuşlarımız, çini tamiratlarımız devam ediyor. Genel Müdürlükten gelen heyetle müze çalışması için altyapı hazırlanıyor. Müze ama sosyal faaliyetleri de içeren, irfan ve huzur toplantılarının, seminerlerin de yapılabileceği odalar, diğer müze envanterleri de yani elimizde bulunan teberrükat malzemelerinden teşhir ederek farklı bir müze algısı ve anlayışıyla hazırlanıyor."

Fotogramik çekimler ve tespit çalışmaları 1997'de başladı

Müzenin restorasyonunda her türlü ince ayrıntının düşünüldüğünü vurgulayan Karaca, şunları söyledi:

"Gök Medrese elimizde bir tane, başka yok. Bundan dolayı ince eleyip sık dokuyoruz. Kuruldan arkadaşlar bugün gelip bir değerlendirme yapacaklar. İnşaatın kabası biter ama ince işleri daha uzun sürer. Mühim olan bu aşamaya gelmesiydi. Restorasyonda zaman içerisinde eksikler ve yanlışlar olmuştur. 2007 yılında alınan kurul kararında boşlukta olan çinilerin düştüğü ve kaybolduğu yerlerde boyamayla tamamlama kararı alınmış. Ama şimdi el yapımı çinilerle kalan kısmın tamamlanması noktasında biz onu takip ettiriyoruz. Yine mavi çinilerle tamamlanacak ve orijinal haline en yakın noktaya geleceğiz."

Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alan Gök Medrese'de, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyet, Ağustos 1997'de fotogramik çekimler, rölöve ve tespit çalışmaları ile restorasyona başlamıştı.

Kaynak: AA