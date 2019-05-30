Bursa'da bulunan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Ar-Ge biriminde görev alan lise öğrencileri, Türkiye'nin kültürel değerlerinden Karagöz ve Hacivat gölge oyununun teknolojik versiyonunu üretti.

Yazılım ve arduino kullanarak tasarım yapan öğrenciler, kişiye ve hayali oyuncusuna gerek kalmadan kendi kendine oyun oynayabilen ve adını "Tekno Gölge" verdikleri ahşap oyuncak geliştirdi.

Yeni nesile aktarmak istiyorlar

Okulun Elektrik Elektronik Öğretmeni Recep Semih Aydın, projenin öğrencilerden gelen bir fikir olduğunu söyledi.

Milli ve kültürel değerlerden Karagöz ve Hacivat'ı yeni neslin fazla bilmediğini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Milli ve manevi değerlerimize uygun karakterleri teknolojiyle birleştirme fikri oluştu. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman da Hacivat ve Karagöz gölge oyununun teknolojiyle birleştiği bir ahşap oyuncak ortaya çıktı."

"Bu karakterleri yeni nesillere nasıl sevdirebiliriz?"

Aydın, "Ne yapabiliriz de bu karakterleri yeni nesillere sevdirebiliriz?" düşünürken projeyi geliştirdiklerini söyledi.

"Biz de elektrik elektronik öğretmenleri olarak öğrencilerimizle buna biraz hareket katalım, hareket katarken de teknolojiyi kullanalım dedik. İçine mikroişlemci tabanlı bir yazılım yükledik ve mikroişlemci kartı koyduk. Bu yazılım sayesinde insanlarla yani hayali oyuncularıyla oynatılan Karagöz Hacivat gölge oyununu bilgisayar kontrolünde servo motorlarla kontrol etmeye başladık. Aydınlatmasını da power led diye tabir edilen kuvvetli ışıklarla sağlayarak şu anki şekline getirdik. Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın sonucunda projeyi tamamladık ve 'Tekno Gölge' adını verdiğimiz ahşap oyuncağı ürettik."

Keloğlan karakteri de teknolojiyle birleşecek

İlerleyen aşamada oyuncağın eğitim seti haline getirilip diğer illere veya okullara satılabileceğini belirten Aydın, "Tekno Gölge ahşap oyuncağını eğitim seti haline getirip bunu 6 yaştan 14 yaşına kadar yani ilkokul birinci sınıftan ortaokul son sınıfa kadar olan kodlama derslerinde tüm Türkiye'ye eğitim materyali şeklinde bunu üretip verebiliriz" dedi.

Türkiye'nin herhangi bir ilinden istenilen siparişi okulda üretip göndermeyi hedeflediklerini vurgulayan Aydın, şunları söyledi:

"Bunları yaparken de öğrencileri işin içine katarak üretime birebir katkıda bulunmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bundan sonraki etapta Nasreddin Hoca ve Keloğlan karakterini teknolojiyle birleştirip, daha sevimli hale getirmeyi istiyoruz. Yerli karakterlerimizi canlandırıp onları çocuklarla ve gençlerle buluşturmak istiyoruz."

Kaynak: AA