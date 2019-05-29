Çanakkale, insanlık tarihinin önemli su yollarından biri. Şehir, su altında derin bir tarihi birikime sahip.

Her yıl yüzlerce kişi, boğazdaki batıklara dalış yapabilmek için talepte bulunuyor. Çanakkale Valiliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı da bu talepleri karşılamak için bir proje hazırladı. Batıkların dalış turizmine açılması için yasal süreç tamamlandı. Dalış tutkunları boğazda keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda batığa dalabilecek.

Turizme kazandırılan 60 batığın bölge ve Türkiye ekonomisine ciddi kazanç sağlaması bekleniyor.

TÜRSAB Çanakkale Bölge Başkanı Ahmet Çelik, dalış turizminin konaklamaya etkisi olacağını söyleyerek, "Çanakkale Boğazı'nda bulunan batıkların dalış turizmine açılması, dünyada 60 milyon kadar olan dalgıcın ilgisini çekecek. Türkiye'de 150 bin dalgıcın denizlerimizde faaliyet gösterdiğini biliyoruz" dedi.

İlk dalışlar, Morto Koyu'ndaki İngiliz Majestik Gemisi'ne yapılacak.

Haber: Altuğ Acer