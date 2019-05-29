Doğayla iç içe 1 günden fazla süren yolculuk...

Doğu Ekspresi'ne son yıllarda yolcu talebi arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı da talebin karşılanması için Ankara ile Kars arasına turizm amaçlı Turistik Doğu Ekspresi seferi koydu.

Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars'tan da çarşamba, cuma ve pazar günleri işletilecek tren, Ankara'dan saat 19.55'te, Kars'tan saat 23.55'te hareket edecek.

Kapasitesi 120 kişi

Tren, yolcuların tarihi ve turistik yerleri ziyaret edebilmeleri için Ankara'dan Kars yönüne gidişte Erzincan, İliç ve Erzurum; Kars'tan Ankara yönüne gelişte ise Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında bir süre bekleyecek.

Ankara-Kars arasındaki parkurunu, 32 saatte tamamlayacak Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor.

Tamamı yataklı vagondan oluşan tren 120 yolcuya kadar hizmet verebilecek. Bilet fiyatı ise 1 odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 lira, iki kişi seyahat edilmesi durumunda ise kişi başı 250 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA