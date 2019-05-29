Tokat'ın Ballıca köyünde bin 85 rakımlı tepede bulunan Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor.

Ender rastlanan soğan sarkıtları ve içindeki oluşumlarla ziyaretçilerin ilgisini çeken mağaranın hala keşfedilmemiş bölümleri bulunuyor.

"Havuzlu", "büyük damlataşlar", "çamurlu", "fosil", "yarasalı", "çöküntü", "sütunlar", "mantarlı" ve "yeni" ismini taşıyan salonları ziyarete açık olan mağara, astım hastalarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Negatif iyon vücudu rahatlatıyor

Ballıca Mağarası, ortalama 18 derece sıcaklığı ve yüzde 54 nem oranıyla da ilgi çekiyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Demirtaş, Türkiye'deki birçok mağarada çeşitli çalışmalar yürüttüğünü, negatif iyon ölçümleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Negatif iyonun vücuttaki stresi alan iyon türü olduğunu anlatan Demirtaş, "Pozitif iyon ise bilgisayar gibi cihazların yaydığı iyonlar. Negatif iyon, vücudu rahatlatan iyonlar. Bu, en çok şelale, ormanlık alanlarda var" dedi.

Ballıca Mağarası'nın girişinde negatif iyon seviyesi çok yüksek

Çankırı'daki "Tuz Mağarası"nın astım bronşit hastalığını tedavi edici etkilerini araştırmak için çalışma yürüttüğünü belirten Demirtaş, şöyle konuştu:

"İki profesör arkadaşımızla farklı mağaralarda ölçüm yaptık. Resmi iznimiz olmadığı için Ballıca Mağarası'nın içinde ölçüm yapamadık fakat girişinde negatif iyon seviyesi çok yüksek çıktı. Normalde bin, 2 bin seviyesinde olan negatif iyon, Ballıca Mağarası'nın girişinde 12 binlere ulaştı. Türkiye'de bugüne kadar ölçtüğüm en yüksek seviye, Ballıca Mağarası'nda çıktı."

Mağaranın astım, bronşit ve KOAH gibi hastalıklarda etkili olduğuna dair düşünce olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Aslında burası tedavi merkezi olabilecek bir yer. Burasıyla ilgili bir proje yapılabilir. Burayı halkımıza, doktorlar eşliğinde terapi merkezi olarak açmamız gerekiyor" dedi.

Demirtaş, mağaradaki iyon seviyesinin yüksekliğinin kimyasal yapısıyla ilgili bulunduğunu söyleyerek, şunları anlattı:

"Birçok hastalıkta etkili olan iyonların belli oranda bulunması, hastalıkların tedavisinde çok önemli. Elbetteki sadece iyonların çok olması bir etki etmez. Bu tür doğal oluşan yerlerdeki iyonlar, kimyasallardan uzak ve vücuda tamamen faydalı olduğu için hastalar burada tedavi olabilir."

Kaynak: AA