Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan 83 metre uzunluğundaki 4 kemere sahip Altınlı Köprü, "Adıyaman-Göksu-Araban Projesi" kapsamında yapım ihalesi geçekleştirilen Çetintepe Barajı'nın su kotunun altında kalacak.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, tarihi köprünün kendine has bir yapısı olduğunu söyledi. Köprünün ilçeye yaklaşık 8 kilometre mesafede olduğunu ifade eden Alkan, şöyle konuştu:

"Roma döneminde yapılan köprünün Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde eski ayakları üzerinde yeniden inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Köprü, Çetintepe Barajı'nın yapılmasıyla sular altında kalacak. Köprünün restorasyon çalışmaları kapsamında yapının özgün dokusunu korumak, doğa koşullarına ve zaman aşımına karşı direncini artırabilmek, daha fazla bozulmasını önlemek için birtakım müdahaleler gerçekleştirildi."

Alkan, tarihi köprünün bugünün toplumu ve gelecek nesillere kazandırılmasının amaçlandığını vurguladı.

Kaynak: AA