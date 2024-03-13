"1915 Bir Hilal Uğruna" 19 Mart’ta AKM’de

Çanakkale Savaşı’nı anlatan "1915 Bir Hilal Uğruna", zaferin 100'üncü yıl dönümü olan 2015 yılında ilk kez izleyiciyle buluşmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından hazırlanan ve tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı’nı anlatan "1915 Bir Hilal Uğruna" adlı eser, 19 Mart günü uzun bir aradan sonra tekrar izleyici ile buluşacak.

Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için gözünü kırpmadan kendini feda eden şehitler için saygı duruşu olarak sahnelenecek eserin son provaları gerçekleştirildi.

Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya, eserin Atatürk Kültür Merkezi’nde ilk kez sahnelenecek olması dolayısıyla heyecanlı olduklarını söyledi.

Performansın arkasında 9 aylık bir emeğin olduğunu belirten Çankaya, “Yüreklerimize sığdıramadığımız Çanakkale Destanı’nı sahneye sığdırmak tabii ki çok zor. Sinema, dans, tiyatro anlatımı ile bu destanı anlatmaya çalıştık. 19 Mart’ta bu eseri tekrar sahnelemenin gururunu yaşayacağız” dedi.