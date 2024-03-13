Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 13.03.2024 12:16

"1915 Bir Hilal Uğruna" 19 Mart’ta AKM’de

Çanakkale Savaşı’nı konu alan "1915 Bir Hilal Uğruna”, zaferin 109'uncu yılında bu kez Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Serhan Sevin
Serhan Sevin

Çanakkale Savaşı’nı anlatan "1915 Bir Hilal Uğruna", zaferin 100'üncü yıl dönümü olan 2015 yılında ilk kez izleyiciyle buluşmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından hazırlanan ve tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı’nı anlatan "1915 Bir Hilal Uğruna" adlı eser, 19 Mart günü uzun bir aradan sonra tekrar izleyici ile buluşacak.

Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için gözünü kırpmadan kendini feda eden şehitler için saygı duruşu olarak sahnelenecek eserin son provaları gerçekleştirildi.

"1915 Bir Hilal Uğruna" 19 Mart’ta AKM’de

Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya, eserin Atatürk Kültür Merkezi’nde ilk kez sahnelenecek olması dolayısıyla heyecanlı olduklarını söyledi.

Performansın arkasında 9 aylık bir emeğin olduğunu belirten Çankaya, “Yüreklerimize sığdıramadığımız Çanakkale Destanı’nı sahneye sığdırmak tabii ki çok zor. Sinema, dans, tiyatro anlatımı ile bu destanı anlatmaya çalıştık. 19 Mart’ta bu eseri tekrar sahnelemenin gururunu yaşayacağız” dedi.

ETİKETLER
Çanakkale Zaferi
Sıradaki Haber
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Hamlet" balesini sahneleyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
Alg çoğalması İzmit Körfezi'nin rengini değiştirdi
12:57
Danimarka'daki STK'ler İsrail’e silah ihracatının durdurulması için hükümete dava açacak
12:49
CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı
12:40
Depremzede genç kız kendisini enkazdan çıkaran madencilerle buluştu
12:38
İsrailli üst düzey yetkili: ABD Netanyahu hükümetini devirmeye çalışıyor
12:34
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de 3 lokasyonda arama yapacağız
Küresel ısınma ve yetersiz beslenme ayılara kış uykusunu unutturdu
Küresel ısınma ve yetersiz beslenme ayılara kış uykusunu unutturdu
FOTO FOKUS
Terörle mücadelede kritik bölge: Kuzey Irak
Terörle mücadelede kritik bölge: Kuzey Irak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ