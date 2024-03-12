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Kültür-Sanat
AA 12.03.2024 10:49

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Hamlet" balesini sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Hamlet" balesini sanatseverlerle buluşturacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Hamlet" balesini sahneleyecek

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, William Shakespeare'in eserlerinden "Hamlet" tragedyasının bale uyarlaması, 14 Mart Perşembe saat 20.30'da Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Müziğini besteci Revas Gabichvadze, orkestra şefliğini Murat Kodallı'nın yapacağı eserin reji ve koreografisi Nugzar Magalashvili ve Medei Magalashvili tarafından hazırlandı.

Dekoru Savaş Camgöz, kostümleri Sevtaç Demirer, ışık tasarımı Tarı Deniz'e ait baleyi, Serbülent Biçer, Ender Üçdemir ve Özlem Şenormanlılar sahneye koyacak.

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