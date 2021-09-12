Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da koronavirüs can almaya devam ediyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 34 kişi daha hayatını kaybetti.
İtalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 267 bin 358 testte 4 bin 664 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.
Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 606 bin 413'e ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 127 bin 334 olarak kayıtlara geçti.
İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 artarak 129 bin 919'a yükseldi.
İtalya'da aşılama
İyileşenlerin sayısı da 4 bin 922 artışla 4 milyon 349 bin 160'a ulaştı.
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 80 milyon 843 bin 310 doz aşı uygulandı.
Tüm aşıları tamamlananların sayısı 39 milyon 879 bin 255 oldu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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