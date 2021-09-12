Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 40 milyon 923 bini geçti.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 676 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 659 bin 696'ya çıktı.

Can kaybı ve vaka sayısında California ilk sırada

California, 4 milyon 468 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 821 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 452 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 67 bin 58 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 60 bin 61, New York'ta 54 bin 636 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 75'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz, yaklaşık yüzde 65'ine de her iki doz COVID-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 209 milyon 99 binden fazla kişiye ilk doz, 178 milyon 328 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.