İran'da son 24 saatte 20 bin 219 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 2 bin 747'si hastanelerde tedavi altına alındı.

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 295 bin 786'ya yükseldiği ülkede, son 24 saatte 487 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı 114 bin 311 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 278 koronavirüs hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 22 milyon 943 bin 141 kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu, 12 milyon 104 bin 2 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece ülkede toplamda 35 milyon 47 bin 143 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 168 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 209 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 71 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Öte yandan Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Ahmed Zerger'in de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.