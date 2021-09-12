İstanbul'da özel bir hastanenin çalışanlarının usulsüzlük yaptığı şikayetleri üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Randevulu kişilere aşı yapmış gibi gösterdikleri, onlarca doz aşıyı irtibatlı oldukları kişilere satıp, sahte aşı kartı oluşturdukları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 3 hemşire ile hastane dışında irtibatlı oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Eldeki delillere göre hareket eden mahkeme 3 hemşireyi tutuklama kararı verdi.

Polis, zanlıların cep telefonları ve bilgisayarlarını da incelemeye aldı. Karşılıklı görüşmeler soruşturma dosyasına girdi.

Hemşirelerin karşılıklı görüşmelerinde, amirlerine yakalanmamak için birbirlerini ikaz ettiği ve sattıkları koronavirüs aşılarından kazandıkları parayla ilgili konuştukları belirlendi.

Konuşmalar bununla da sınırlı kalmadı. Şüphelilerin vicdanlarını rahatlatmak için fikir alışverişinde bulundukları da ortaya çıktı. Kazandıkları haksız kazançla 'paranın hayrı olsun' diyerek ihtiyaç sahibi olarak gördükleri şahıslara maddi yardımda bulundukları ve bulunmayı planladıkları anlaşıldı.

Mali Şube ekipleri tarafından yakalanan zanlılar, "nitelikli dolandırıcılık", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanacak.