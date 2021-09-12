Millet iradesinin hiçe sayıldığı, demokrasinin büyük yara aldığı 12 Eylül darbesi 41'inci yılında geride bıraktığı acılarla hatırlandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, darbelerin dış bağlantılarına işaret etti, darbe ve cunta gibi yolların kapandığını vurguladı.

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti, bazı dış odakların 'bizim çocuklar' dediği yapıların aklına esince darbe yaptığı bir ülke değildir ve artık asla olmayacaktır."

Şentop, yeni Anayasa ile darbenin tüm izlerinin silineceğine dikkat çekti.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti, bazı dış odakların “bizim çocuklar” dediği yapıların aklına esince darbe yaptığı bir ülke değildir ve artık asla olmayacaktır. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 12, 2021

"Demokrasimizi yıllarca sekteye uğratanları unutmayacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da mesajında 12 Eylül'de yaşananları utançla hatırladıklarını söyledi:

"Milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız. Demokrasimizi yıllarca sekteye uğratıp aziz milletimizin iradesini hiçe sayanları, 27 Mayıs’ın arkasındaki güçleri, 12 Eylül’ün hazırlayıcılarını, 28 Şubat ve 15 Temmuz’un destekçilerini millet olarak hiç unutmadık, unutmayacağız."

Demokrasimizi yıllarca sekteye uğratıp aziz milletimizin iradesini hiçe sayanları, 27 Mayıs’ın arkasındaki güçleri, #12Eylül’ün hazırlayıcılarını, 28 Şubat ve 15 Temmuz’un destekçilerini millet olarak hiç unutmadık, unutmayacağız. pic.twitter.com/1gAmjGNAOm — Fuat Oktay (@fuatoktay) September 12, 2021

"Türkiye'de vesayet gençlerimizin geleceğini çaldı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise 12 Eylül Darbesi'nin ülkenin huzuruna kast ettiğini şöyle hatırlattı:

"12 Eylül genç hayatlarından kopartılmış nice anıları acı hatıraları barındırıyor. 27 Mayıs'tan 15 Temmuza kadar Türkiye'de vesayet gençlerimizin geleceğini çaldı. Ülkemizin huzuruna kastetti."

12 Eylül; milli iradeye inen bir ihanet darbesi, "bir sağdan, bir soldan" diyerek insanımıza kıyan, Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmek isteyenlerin arkalarında bıraktığı utanç günü...



Yitirdiğimiz canları rahmetle anıyor, millet iradesine yönelen tüm darbeleri lanetliyorum. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) September 12, 2021

"Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz"

Bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, her darbenin millet düşmanlığı olduğunu belirterek, "Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz" dedi.