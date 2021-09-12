Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kontv canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

12 Eylül darbesinin 41. yılı hatırlatılan Gül, 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a kadar Türkiye'de vesayetin, darbeci zihniyetin milletin, gençlerin geleceğini çaldığını, ülkenin ekonomisini tahrip ettiğini, ülkenin huzuruna kastettiğini söyledi.

"Bir sağdan bir soldan" denilen, hukukun olmadığı, zulümlerin yaşandığı günleri, 12 Eylül'ü hep beraber yaşadıklarını ifade eden Gül, bu dönemde zulme, işkenceye uğrayarak hayatını kaybeden tüm mağdurlara Allah'tan rahmet diledi.

Yeni anayasa çalışmasında gelinen son durum sorulan Gül, bu zamana kadar mevcut Anayasa'da yapılan değişikliklerin Anayasa'nın sivilleşmesine katkı yaptığını ancak Anayasa'yı sivil yapmadığını belirtti.

"Meclis açıldıktan sonra takvim netleşecektir"

Gül, AK Parti'nin kurulduğundan bu yana sivil anayasa için büyük bir çaba gösterdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı'nın milletimizle, tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla yeni sivil anayasayı yapma çabası devam etmektedir. Umarım, bunda başarılı oluruz. Anayasalar toplumsal sözleşmedir. Toplumun her kesimi kendisini, geleceğini orada görmelidir. Anayasanın toplumun bir kesiminin değil, her kesiminin 'Evet, bu benim anayasamdır.' diyeceği duyguya ve hukuki güvenceye sahip olması temel amacımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki heyet önerilerini hazırladı. Partimizin, yetkili kurullarında nihai halini ortaya koyduktan sonra diğer siyasi partilere çağrıları da var. Meclis açıldıktan sonra takvim netleşecektir."

"Reformlar ne ilktir ne de son olacaktır"

Yargı reformu çalışmalarındaki son durum sorulan Gül, milletin yargı camiasından beklentisinin makul sürede, adil kararın alınması olduğunu dile getirdi.

Görevlerinin yasal yönde eksiklikler varsa bunların tespitini yapmak, yasamaya bu anlamda öneride bulunmak, yürütme olarak teknik destek vermek olduğunu anlatan Gül, "Reformlar ne ilktir ne de son olacaktır. Reformların yaklaşık yüzde 50'si hayata geçti. En iyi reform en iyi uygulamadır. Milletin beklentisi hakim ve savcılardan reformların en başarılı şekilde uygulanması. Yargı reformu anlamında Meclis açıldıktan sonra çok önemli adımların atılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, hakim, savcı ve icra sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine, "Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamak üzere. Bir hafta ya da en geç iki hafta içinde hem hakim savcı hem de icra sınav sonuçları açıklanacak." dedi.

Gelecek dönemde hakim ve savcı yardımcılığını hayata geçireceklerini dile getiren Gül, "Tecrübe paylaşımı almış bir hakim ve savcının cübbeyi giydiğinde yargısal yetki yapmasını hedefliyoruz. Hakim adaylığından ziyade hakim yardımcılığı gibi bir süreci somutlaştırıp kamuoyuyla paylaşacağız. Savcı yardımcılığı da olacak." şeklinde konuştu.

Sosyal medya yasası düzenlemesi

Yeni dönemde AK Parti tarafından Meclis'e sunulması beklenen sosyal medya yasası teklifine ilişkin görüşleri ve "sansür eleştirileri" sorulan Gül, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada düşünce özgürlüğü ve bu platformların kısıtlanmasıyla ilgili bir çalışma söz konusu olamaz. AK Parti'nin eleştirinin suç oluşturmayacağına ilişkin yargı paketleri var. Eleştiri ile hakaret birbirinden farklı. Bunun değerlendirmesini yapacak olan da yargıdır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da yasakçı bir anlayış içinde olamayız. Tüm kurumlarla bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma sosyal mecralar üzerinde kişilerin, kurumların dezenformasyona uğramamasıdır. Klavye karşısında insan, karakter suikastı yapmaya hukuk izin veremez. Elinde belge, delil varsa adliyeler, kolluk açık. Bunun partisi, cinsiyeti, siyaseti yok. Partiler üstü.

Kişilik haklarına saldırıyı önleyecek, insan onurunu koruyacak nelere ihtiyaç varsa bunlar üzerinde kafa yoruluyor. Dünya örneklerine bakılıyor. Dezenformasyon ve insan onuruna yönelik saldırılarla en etkili şekilde nasıl mücadele etmek gerekiyorsa bununla ilgili değerlendirme sürüyor. Netleşmiş bir konu yok, olduğunda partimiz bunu açıklayacaktır. AK Parti, sansüre, eleştiri ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırma yolundaki bir şeye asla müsaade etmez."