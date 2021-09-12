Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 12:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, PKK/YPG'li teröristlere geçit vermiyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Mehmetçikten PKK/YPG’li teröristlere geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2021
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/8HXJKOZJVi
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