CHP'nin 1-3 Ekim tarihleri arasında Bolu'da gerçekleştireceği kampta, yeni yasama dönemi çalışmaları masaya yatırılacak, yaz dönemi sahada yapılan çalışmalar konuşulacak, Millet İttifakının durumu değerlendirilecek.

Kampta CHP’nin yeni yasama döneminde izleyeceği yol haritası belirlenecek. Anayasa değişikliği dahil son siyasi ve ekonomik gelişmeler ele alınacak.

Sosyal medya düzenlemesi de kampta değerlendirilecek başlıklar arasında olacak.

Görüş ayrılıkları da kampta konuşulacak

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın, CHP'ye yönelik eleştirilerinin ardından Millet İttifakı'nda gündeme gelen görüş ayrılıkları da kampta konuşulacak.

Millet ittifakının tümünü kapsayan anketler de değerlendirilecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, üst düzey parti yönetimi ile birlikte üç gün boyunca milletvekillerinin görüş ve önerilerini dinleyecek.

Saha çalışmaları değerlendirilecek

Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerinin yaz döneminde yaptığı saha çalışmalarının tamamı da kamp boyunca değerlendirilecek.

Doğu Masası, Karadeniz bölgesi ekibinin çalışmaları ve Ekonomi Masası raporları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak.

Özellikle az oy alınan illerde yapılan saha çalışmasının sonuçları masaya yatırılacak.