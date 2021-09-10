İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın söylem eleştirisi gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Eleştirilere bir değerlendirme de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi.

Özkoç, “Millet İttifakı birbiriyle ilgili en ufak sıkıntı duymuyor, genel başkanları birbirleriyle uyum içinde geleceğin Türkiye’sini konuşuyor. Hiçbir sorunumuz kaygımız yok, oturuyoruz konuşuyoruz tek bir derdimiz var, milletimiz” dedi.

"CHP, görüşmelerimize saygı duymalı"

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise "CHP, görüşmelerimize saygı duymalı" dedi.

“Yarın seçim olmadığı için CHP ile yaptığımız herhangi bir protokol de yok” diyen Dervişoğlu, "Her iki parti ayrı ayrı siyasi kurumlar, ayrı ayrı görüşleri var. Bu görüşlerin serdedilmesi kadar doğal bir şey yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve cumhuriyet halk partisi sözcülerinin görüşlerine nasıl saygıyla yaklaşıyor ise bizim görüşlerimize de saygı çerçevesi içiresinde yaklaşılması beklentisi içinde olduğunu belirtmek isteriz" açıklamasını yaptı.

Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı sağlam zeminde gitmezse tabii ki bozulabilir

CHP'li Aytuğ Atıcı ise katıldığı bir televizyon programında, "Millet ittifakı sağlam zeminde gitmezse bozulabilir" ifadesini kullandı.

Atıcı, “Millet İttifakı bozulur mu? Tabii ki bozuluri niye bozulmasın. Bir ideolojik ayrılık zaten var. Gerçekten sağlam zeminde gitmezse tabii ki bozulabilir” dedi.

