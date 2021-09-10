Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 20:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Günlük iyileşen sayısı 35 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 35 bin 83 kişi iyileşti, 214 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23 bin 562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." dedi.
Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız. pic.twitter.com/AGyBZpFgaw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 10, 2021
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