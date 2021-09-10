MIKTA dışişleri bakanlarının açıklamasında, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen menfur ve kasıtlı terör saldırısı kınanırken, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Afganistan, ABD ve İngiltere halklarına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, Taliban, ülkeden ayrılmak isteyenlerin güvenli çıkışlarına müsaade edeceği yönündeki taahhüdüne sadık kalmaya davet edilirken, "Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu’nun (UNAMA) çalışmalarına desteğimizi yineliyor ve Birleşmiş Milletler personeli ile Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin diplomatik ve konsüler personelinin güvenlik ve emniyetinin önemini vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Afgan kadınların katılımı ve haklarının korunmasının temini ile bu hususların, Afganistan’ın gelecekteki kalkınmasının ayrılmaz bir parçası olmasının önemine işaret edilen açıklamada, kadınların geçmişte kaydettiği muazzam gelişmelerin korunması için gayret sarf edilmesi gerektiği belirtildi.

"Afgan halkının güvenliği ile emniyetini temin etmeye çağırıyoruz"

Ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taliban'ı ve diğer tüm tarafları, uluslararası insani hukuka riayet etmeye, insan haklarını korumaya; kadınlar, çocuklar ve azınlıklar dahil olmak üzere bütün Afgan halkının güvenliği ile emniyetini temin etmeye çağırıyoruz. Afganistan topraklarının herhangi bir terör örgütü tarafından herhangi bir ülkeye yönelik tehdit ve saldırılar için kullanılmasını önlemek amacıyla, terörizmin önlenmesinin ve bununla mücadelenin önemini teyit ediyoruz.

Afganların, artan bir biçimde, ülke içinde ve diğer ülkelere doğru yer değiştirmelerinin barındırdığı risklerden derin endişe duyuyor; uluslararası toplumu söz konusu insani durumla etkin mukabele için eşgüdüm içinde hareket etmeye davet ediyoruz.

Afganistan’a insani yardım ulaştırılmasına dönük çabaların yoğunlaştırılması, bu bağlamda, tüm taraflara, yardım götüren BM ajansları ile diğer insani yardım kuruluşlarına anında, güvenli ve kesintisiz erişim imkanı sağlaması çağrısında bulunuyoruz."

Açıklamada, tüm Afgan halkının emniyet ve güvenlik içinde, onurlu yaşama hakkı vurgulandı.

Uluslararası toplumun Afgan halkına yardım çabalarını desteklemeye hazır olunduğu kaydedilen açıklamada, insan haklarına saygı, insani yardım çabaları, göç ve mülteci akınları ve terörizmle mücadele alanları da dahil olmak üzere, Afganistan'daki son gelişmelerin çeşitli yönleri ve yansımaları konusunda istişareye ve iş birliği içinde hareket etmeye devam edileceği vurgulandı.