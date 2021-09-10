Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı’na video mesaj gönderdi.

Erdoğan’ın mesajı şöyle:

"AK Parti Kadın Kollarımızın değerli mensupları, kıymetli hanım kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kadın Kolları Başkanlığımızın Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyeleri ile İl Başkanları için düzenlediği Eğitim ve İstişare Toplantısının teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Geçtiğimiz 20 yılda kadın kollarımızın bünyesinde her kademede görev alan, sorumluluk üstlenen, çalışmalara bilfiil iştirak eden tüm hanım kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu arkadaşlarımız arasında darı bekaya irtihal etmiş olanlara Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Son kongrelerimizde yeni görev üstlenen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

"Bu kutlu mücadelenin sancaktarlığını da hep kadınlarımız yapmıştır"

"AK Parti kurulduğu günden beri her işini istişare ile yapan, istikametini milletimizle birlikte belirleyen davasına ve ülkesine hizmet yolunda hakkın rızası dışında gaye gütmeden mücadele yürüten bir partidir. Bu kutlu mücadelenin sancaktarlığını da hep kadınlarımız yapmıştır. Türkiye’de girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama hedefiyle çıktığımız yolda elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlarımıza aittir."

"Kadın kollarımızı parti teşkilatımızın 3 ana omurgasından biri haline getirdik"

"Ülkemizde eğitimden iş hayatına, her alan gibi siyasette de kadınlarımızın hak ettiği konuma ulaşmasını AK Parti sağlamıştır. Kurulduğumuz günden itibaren, kadın kollarımızı parti teşkilatımızın 3 ana omurgasından biri haline getirdik. Elbette bu kolay bir mücadele olmadı. Kadınların siyasette bu derece güçlü bir konuma gelmesine karşı sergilenen direnci AK Parti Genelbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak sizlerle birlikte verdiğimiz mücadele ile kırdık. Hanımların teşkilat yönetiminden milletvekilliğine, belediye başkanlığından meclis üyeliklerine kadar siyasetin her kademesinde bugün geldiği yeri elbette önemli görüyoruz. Ama gidecek daha çok yolumuzun olduğunu da biliyoruz."

"Tüm vatandaşlarımızın desteğini almamız gerekiyor"

"AK Parti’nin açtığı yol sayesinde Türk siyasetinin tamamında kadınların temsilinin arttığına şahit olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tabi bu aynı zamanda sizlerin sorumluluğunu da artırıyor. Sahada tek olmadığımızın bilinci içinde daha çok çalışmamız, daha çok eve girmemiz, daha çok gönüle dokunmamız gereken bir dönem bizi bekliyor. Bilhassa 2023 Haziran’ındaki seçimlere kadar, gece gündüz sahada olmamız hanımlardan başlayarak tüm vatandaşlarımızın desteğini almamız gerekiyor. Bu konuda sizlere güveniyorum. Tek bir anımızı dahi boş geçirmememiz gereken bir döneme girdik. Kadın elinin değdiği her iş gibi, siyasetin de bereketlendiğine, renklendiğine, merhamet ve adalet temelinde geliştiğine inanıyorum."

"Dertleri kadın da değil, insan da değil"

"Ne kadar bizi taklit ederlerse etsinler diğer partilerin kadına bakışının hala çarpık, hala riyakar, hala kibirli olduğunu yaşanan pek çok örnekten sizler de görüyorsunuz, biliyorsunuz. Tacizin, tecavüzün, aşağılamanın, istismarın kol gezdiği parti teşkilatlarını, belediyelerini, meclis gruplarını düzeltmek için en küçük bir adım atmayan partilerin derdi kadın da değildir, insan da değildir. Bunların tek derdi, kendi kişisel hırslarını, çıkarlarını, bireysel siyasi ajandalarını korumaktır, artırmaktır. Şayet kadını bizim gördüğümüz gibi eşrefi mahlukat insan oğlunun yarısı, en şerefli konum olan anne, eş, evlat, hayatın her alanda birlikte yürünecek yoldaş olarak görselerdi, önce bu çirkinliklere engel olurlardı. Milletimize bunların gerçek yüzünü gösterdiğimizde AK Parti’nin farkı kendiliğinden ortaya çıkacaktır."

"Seyirci kalamayız"

"Türkiye’yi 19 yılda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı esere, hizmete, yatırıma kavuşturan bir parti olarak, kadınlara hayatın her alanında sağladığımız kazanımları milletimize iyi anlatmalıyız. Unutmayınız, bizim hakikatlerle doldurmadığımız her boşluk, karşımızdakilerin yalanlarının, iftiralarının, algı yönetimlerinin istilasına uğrayacaktır. Ülkemize de kadınlarımıza da partimize de bu kötülüğün yapılmasına seyirci kalamayız. İşte bunun için sizlerin katkısına, gayretine, desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var."

"Milletimizin desteği ile bu mücadeleyi de başarıyla neticelendireceğiz"

Türkiye’nin içinden geçtiği şu kritik dönemi başarıyla geride bırakması evlatlarımıza teslim edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarının akıbeti bakımından da çok önemlidir. Ellerini ovuşturarak ülkemizin tökezlemesini, milletimizin birbirine düşmesini, demokratik ve ekonomik atılımlarımızın heba olmasını bekleyenlerin heveslerini beraberce kursaklarında bırakacağız. Önümüzde son 2 asırdır hep başkalarının hikayelerini dinlemek yerine büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem vardır. Takvimleri geriye sararak ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970’lerin ideoloji kavgalarının veya 1990’ların istikrarsızlığının içine sürükleyeme çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Vesayetin üstesinden nasıl geldiysek, terör örgütlerinin saldırılarını nasıl püskürttüysek, darbe girişimlerini nasıl akamete uğrattıysak, ülkemizi siyasi ve ekonomik olarak kuşatma girişimlerini nasıl boşa çıkardıysak, Allah’ın izni ve milletimizin desteği ile bu mücadeleyi de başarıyla neticelendireceğiz."

"AK Parti’nin milletimize yapacak daha çok hizmeti vardır"

"Hep söylediğim gibi AK Parti’nin milletimize yapacak daha çok hizmeti vardır. Bizimle eser ve hizmet siyasetinde yarışamayanların yarışı başka zeminlere çekme tuzağına asla düşmeden milletimizin gönlündeki yerimizi daha da güçlendirerek 2023 seçimlerini de zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum.

Sizlere bu süreçte vereceğiniz emekler, ortaya koyacağınız gayretler için şimdiden teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Kadın kollarımızın Kızılcahamam istişare ve değerlendirme toplantısının bu süreçteki yol haritamızın şekillenmesine önemli katkı sağlayacağından şüphe duymuyorum. Genel merkezde ve illerimizde yapacağınız çalışmalarda sizlere şimdiden Mevla’dan başarılar diliyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum."