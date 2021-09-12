Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 11:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül paylaşımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları bir çok kez saldırdı demokrasimize. Her darbe, millet düşmanlığıdır." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Çelik, "12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları bir çok kez saldırdı demokrasimize. Her darbe, millet düşmanlığıdır. Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz. Kendi milletine silah çekenler ülkemize düşmanlık etmişlerdir. " ifadelerini kullandı.
#12Eylül darbesinden #15Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları bir çok kez saldırdı demokrasimize.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 12, 2021
Her darbe, millet düşmanlığıdır.
Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz.
Kendi milletine silah çekenler ülkemize düşmanlık etmişlerdir.
Etiketler: AK Parti 12 Eylül Darbesi Ömer Çelik
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