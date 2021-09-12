Üniversitelerde yüz yüze eğitim, yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra başlıyor. Salgın tedbirlerinin uygulanacağı yeni eğitim öğretim yılında, kampüslerde COVID-19 ile ilgili süreç dijital sistemlerle yakından izlenecek.

Salgına karşı, kampüs ve derslik binalarında maske ve mesafe kurallarına uyulacak. Derslikler mümkün olduğunca havalandırılacak, ders saatleri sınırlı tutulacak, blok ders yapılmayacak.

Üniversitelerde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'u uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek. Böylece üniversitelerde harmanlanmış (hibrit) eğitim usulleriyle eğitim öğretim faaliyetleri yürütülebilecek. Hafta sonları telafi eğitimi verilebilecek, sınavlar ise yüz yüze yapılacak.

Akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de aşılanmış olmalarına özen gösterilecek, aşı olmaları teşvik edilecek.

Öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personelle ilgili COVID-19 verileri HES kodu üzerinden takip edilecek. Üniversiteler, salgın verilerini dijital olarak Sağlık Bakanlığı'ndan alabilecek ve risk durumlarını takip edebilecek.