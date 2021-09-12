Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı kirliliğe ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin ardından Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi de İstanbul'a dönüşe geçti.

Yetkililer, özel römorkörlerin de çalışmalarını bitirdiğini belirtti. Böylece, petrol kirliliğine karşı Akdeniz’de başlatılan deniz operasyonları sona ermiş oldu.

Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, denizde toplam 20 bin kilometrekarelik alanın tarandığını bildirdi. Ayrıca, tüm bölge İHA ve helikopter vasıtasıyla havadan gözlemlendi.

335 gemiye kirlilik hakkında sorgulama yapıldı

Tekirdağ UDEM’den İskenderun Limanı’na getirilen bariyerlerden 1082 metresi temizlik çalışmalarında kullanıldı. Gemi Trafik Hizmetlerince bölgedeki 335 gemiye kirlilik hakkında sorgulama yapıldı. 330 gemi kirlilik olmadığını raporlarken, 5 adet gemi kirlilik ihbarında bulundu. Koordinatlarda yapılan deniz yüzeyi taramasında kirliliğe rastlanmadı.

Çalışmalara 128 personel katıldı

Mücadele çalışmalarına; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden 76´sı deniz, 52´si kara personeli olmak üzere toplam 128 personel katıldı.