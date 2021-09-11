CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz. Bu millet ittifakına bağlı. Oturup karar vereceğiz hem ben ittifak yapıyorum hem ittifaktan bağımsız hareket ediyorum derseniz doğru yapmamış olursunuz. Oturur konuşuruz birlikte nitelikleri nasıl olacak" açıklamasını yaptı.

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, ittifak içinde kriz olmadığı mesajı verdi.

"Deva ve Gelecek Partisi'nin ittifak kararı kendi tercihleri"

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nda olmayan partiler için de değerlendirmede bulundu. Söylem birliği vurgusu yaptı:

"Bir ortak söylemimiz var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye. Deva ve Gelecek Partisinin sayın genel başkanları da bundan söz ediyor. Ayni bir söylem birliğimiz var burada. Deva ve Gelecek Partisi ittifak içinde yer alır mı kendi tercihleridir ama şu an gördüğümüz belli konularda ortak söylem geliştiriyoruz"

Toplumun büyük bir kesiminin erken seçim istediği değerlendirmesinde de bulunan Kılıçdaroğlu, günün ikinci programını gazetecilerle gerçekleştirdi.