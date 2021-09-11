Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 14:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dışişleri'nden İspanya'ya dayanışma mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Malaga şehri kırsalında devam eden yangınlarla mücadelede dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı, İspanya’nın Malaga şehrinde devam eden yangınlarla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, yangınların üzüntüyle öğrenildiği, İspanya ile dayanışma içinde oldukları belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya’nın Malaga şehri kırsalında devam etmekte olan yangınları üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizde meydana gelen yangınlarla mücadelede verdiği desteği şükranla hatırladığımız İspanya ile dayanışma içerisindeyiz. Yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden itfaiye görevlisinin acılı ailesine başsağlığı diliyor ve yangınların en kısa sürede söndürülmesini temenni ediyoruz" denildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı İspanya Yangın
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