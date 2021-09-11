Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 12:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütüne 'Pençe' darbesi: 9 terörist etkisiz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde operasyon başlatıldığını duyurdu.
Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2021
Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek! pic.twitter.com/e5iGLsN3Ra
Operasyonda, Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.
Bakanlık tarafından, "Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" mesajı verildi.
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