Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde operasyon başlatıldığını duyurdu.

Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.



Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek! pic.twitter.com/e5iGLsN3Ra — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2021

Operasyonda, Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

Bakanlık tarafından, "Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" mesajı verildi.