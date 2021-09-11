İdlib'de arama-tarama faaliyeti sonrası yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu. Saldırıda yaralanan 3 asker ise tedavi altına alındı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir ve Mücahit Sınırtepe için Hatay Havalimanında tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin naaşı memleketlerine uğurlandı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde son dönemde saldırıların neden arttığını Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, TRT Haber ekranlarında anlattı.

"Gerginliklerden etkilenen bir bölge"

İdlib'in uluslararası gerginliklerden etkilenen bir bölge olduğunun altını çizen Ağar, sözlerine şöyle devam etti:

"İdlib'den artan gerginlikle birlikte bu tip haberlerin sıklaştığını görüyoruz. Pek çok sebebi var. Uluslararası alandaki gerginliklerden çok etkileniyor İdlib bölgesi. Bir diğer tarafıyla Afganistan başta olmak üzere pek çok alanla da bağlantısı var. Bölgeye müdahil olan ülkelerin ortaya koymuş olduğu etkilerle birçok ülke ve yerel aktör İdlib'de manipülasyonun altına imza atabiliyor"

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre İdlib’de gerçekleştirilen hain saldırı sonrası 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı. Bölgedeki son durumu Bahçeşehir Üniversitesi Öğr. Gör. Abdullah Ağar @trthaber’de değerlendirdi. https://t.co/xFvfi2hrqC pic.twitter.com/WEJSiUZoUW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 11, 2021

Bölgeye hava saldırıları arttı

Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanan bir saldırı yapıldığına işaret eden Ağar, İdlib'e düzenlenen hava saldırılarının arttığını ve bunun sonucunda da bölgede hareketliliğin yaşandığının altını çizdi.

Abdullah Ağar sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen sene 30 civarında İdlib'e hava saldırısı vardı. Bu sene sayı arttı. Bunun bir işaret fişeği olduğunu belirtmek istiyorum. Yakın zamanda terör örgütü çok net açıklamalar yaptı rejimle ilgili. Bunun sonucunda bazı karşılıklar olur. Alandaki yetki sahibi olan, uluslararası alanda muhatap kabul edilen, etki altındaki ülke Türkiye. En karışık bölge olduğunu zaten biliyorduk. Artan hava saldırılarıyla birlikte İdlib'in pek çok gerginliğe gebe olduğunu düşünüyoruz. Tabi Türkiye bunları görüyor. Türkiye'nin tedbirleri son derece etkili. Hem İdlib'den bize karşı tehditlere engel olduk hem de diğer alanlara sıçramasına engel olduk"

"Suriye'de tatmin olunacak bir çözüm üretilmedi"

Suriye'de tam anlamıyla bir istikarar sağlanamadığını ve diplomasi alanındaki iddiaların da saldırıların bir sebebi olabileceğini ifade eden Ağar, "Suriye'de herkesin tatmin olunacağı bir çözüm üretilemedi. Terör örgütleri, diplomasi alanında da iddiaların ortaya çıkmasıyla size karşı bir eylem yapabiliyor. İdlib zor bir coğrafya, mücadeleye devam etmemiz lazım. Böylesine bir coğrafyada bu tip olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Küresel düzeni de yakından etkileyen bir bölge" dedi.