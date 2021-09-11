İçerik ile tasarım ve yazılım altyapısı Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Dijital Yayınlar Daire Başkanlığınca oluşturulan sesli, yazılı ve görüntülü eserler, kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Dijital platformlarla uyumlu bir şekilde "www.diyanetyayinlari.gov.tr" adresinde ücretsiz erişime açılan içerikler, okuma, dinleme ve izleme alışkanlıkları göz önünde bulundurularak oluşturuldu.

İslam tarihi, Kur'an-ı Kerim ve meal setleri başta olmak üzere, farklı içeriklere sahip 104 seslendirilmiş kitap, 473 e-Kitap ve 208 makale dijital ortama taşındı. Sesli içerikler kategorisinde, 114 Kur'an-ı Kerim ve 22 Asr-ı Şerif kaydı da bulunuyor.

1000'den fazla kısa video içeriği

Vatandaşlar, Başkanlık yayınlarından ve Diyanet TV'den seçilmiş farklı temalarda 1000'den fazla kısa video içeriğine ulaşabilecek.

Aynı zamanda Diyanetin sosyal medya hesaplarına yüklenen 1206 sesli, yazılı ve görüntülü içerik, kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığınca içerisinde oyun, bilmece ve soruların yer aldığı çocuk kitaplarıyla ilgili bir internet sitesi de hazırlanacak.