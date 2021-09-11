Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
MEB'den mevzuata aykırı nakil iddialarına soruşturma
MEB, İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı, "mevzuata aykırı nakil" iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. MEB'den yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:
"İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul
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