Milli Eğitim Bakanlığı, "mevzuata aykırı nakil" iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. MEB'den yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."